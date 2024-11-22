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علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد افتتاح معرض "أحلام الأرض" في متحف المستقبل

حمدان بن محمد يشهد افتتاح معرض "أحلام الأرض" في متحف المستقبل
22 نوفمبر 2024 16:39

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتاح معرض "أحلام الأرض" في متحف المستقبل.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت افتتاح معرض "أحلام الأرض" في متحف المستقبل، والذي يمثل تجربة فنية مبتكرة من إبداع الفنان العالمي رفيق أناضول تجمع بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة».
وأضاف سموه: «يعكس هذا المعرض التزام دبي الراسخ بدعم الفنون والثقافة وتعزيز مكانتها كعاصمة للابتكار والإبداع، ويمثل المعرض الجديد إضافة نوعية لمتحف المستقبل الذي يواصل دوره كمنارة تُلهم العالم».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
متحف المستقبل
حمدان بن محمد
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