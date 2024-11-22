الإمارات للخدمات الصحية" تطلق حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية

ضمنَ جُهودِهَا لتَعزيزِ الصِحَّةِ العَامَّةِ، أطلقت مُؤسسةُ الإمارات للخَدَماتِ الصِحيةِ حملةُ «بادِرْ بالفحص.. قلبُكَ نَبضُ حَياتِك» والتي تأتي استجابةً للتَحدياتِ الصِحيَّةِ الكُبرى التي تواجهُ المجتمعَ الإماراتيَّ والعَالمَ بشَكلٍ عَام بسببِ أمراضِ القَلبِ والأوعيةِ الدمويةِ.

وتستهدفُ الحملةُ عَشرةَ آلافِ شَخص ٍعلى مدى ثَلاثةِ أشهُرٍ، وذلكَ من خِلالِ مَراكزِ الرعايةِ الصحيةِ الأوليةِ التَابعةِ للمُؤسَّسَةِ.

وحملة «بادِر بالفَحصِ.. قلبُكَ نبضُ حَياتِك» تسعَى من خِلالِها مُؤسسةُ الإمارات للخَدَمَاتِ الصحيةِ إلى تَعزيزِ الوعي حولَ أهميةِ الكَشفِ المُبكِّرِ عن أمراضِ القلبِ والأوعيةِ الدَمويةِ باعتبارِهِمَا السببَ الرئيسَ للوفاةِ على مُستَوى العَالمِ والمسؤولةَ عن نحوِ أربعينَ في المئةِ من الوفياتِ في الإمارات.

وتأتي الحملةُ في إطارِ جُهودِ المؤسسةِ لتعزيزِ الصِحةِ العَامَّةِ واستجابةً للتَحدياتِ الصِحيةِ الكُبرى التي تُواجِهُ المجتمعَ الإماراتيَّ والعَالمَ بشَكلٍ عَام.

وتمتد الحملة على مَدَى ثَلاثةِ أشهُرٍ وقد قَطَعَت أشواطاً كَبيرةً منذ انطلاقتِها في أكتوبر الماضي، مستهدفةً عَشرةَ آلافِ شَخصٍ، ضمنَ الفِئةِ العُمريةِ فوقَ ثمانيةَ عشرَ عَامَاً وذلكَ من خلالِ الوقايةِ والكَشفِ المُبكِّرِ عن الأمراضِ التي تُشكِّلُ تَهديدَاً على حياةِ الأفراد.

الجدير بالذكر أن الحُزمة الشاملة من فُحوصاتِ الكَشفِ عن أمراضِ القَلبِ والأوعيةِ الدَمويةِ تَتضمنُ فَحصَ العلاماتِ الحيويةِ ونسبةَ السُكّرِ التراكميِّ وفحصَ الكوليسترول مع حساب مُؤشِّرِ خَطَرِ الإصابةِ بأمراضِ القَلبِ فَضلاً عن تَقييمِ عَوامِلِ الخُطورةِ مِثلَ التَدخينِ والتَاريخِ الطِبيِّ العائِليِّ.





حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية في "الإمارات للخدمات الصحية"



تقرير: أحمد الطنيجي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/EioL86T3VG — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) November 21, 2024