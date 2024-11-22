الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات للخدمات الصحية" تطلق حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية

الإمارات للخدمات الصحية" تطلق حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية
22 نوفمبر 2024 18:05

ضمنَ جُهودِهَا لتَعزيزِ الصِحَّةِ العَامَّةِ، أطلقت مُؤسسةُ الإمارات للخَدَماتِ الصِحيةِ حملةُ «بادِرْ بالفحص.. قلبُكَ نَبضُ حَياتِك» والتي تأتي استجابةً للتَحدياتِ الصِحيَّةِ الكُبرى التي تواجهُ المجتمعَ الإماراتيَّ والعَالمَ بشَكلٍ عَام بسببِ أمراضِ القَلبِ والأوعيةِ الدمويةِ.
وتستهدفُ الحملةُ عَشرةَ آلافِ شَخص ٍعلى مدى ثَلاثةِ أشهُرٍ، وذلكَ من خِلالِ مَراكزِ الرعايةِ الصحيةِ الأوليةِ التَابعةِ للمُؤسَّسَةِ.
وحملة «بادِر بالفَحصِ.. قلبُكَ نبضُ حَياتِك» تسعَى من خِلالِها مُؤسسةُ الإمارات للخَدَمَاتِ الصحيةِ إلى تَعزيزِ الوعي حولَ أهميةِ الكَشفِ المُبكِّرِ عن أمراضِ القلبِ والأوعيةِ الدَمويةِ باعتبارِهِمَا السببَ الرئيسَ للوفاةِ على مُستَوى العَالمِ والمسؤولةَ عن نحوِ أربعينَ في المئةِ من الوفياتِ في الإمارات.
وتأتي الحملةُ في إطارِ جُهودِ المؤسسةِ لتعزيزِ الصِحةِ العَامَّةِ واستجابةً للتَحدياتِ الصِحيةِ الكُبرى التي تُواجِهُ المجتمعَ الإماراتيَّ والعَالمَ بشَكلٍ عَام.
وتمتد الحملة على مَدَى ثَلاثةِ أشهُرٍ وقد قَطَعَت أشواطاً كَبيرةً منذ انطلاقتِها في أكتوبر الماضي، مستهدفةً عَشرةَ آلافِ شَخصٍ، ضمنَ الفِئةِ العُمريةِ فوقَ ثمانيةَ عشرَ عَامَاً وذلكَ من خلالِ الوقايةِ والكَشفِ المُبكِّرِ عن الأمراضِ التي تُشكِّلُ تَهديدَاً على حياةِ الأفراد.
الجدير بالذكر أن الحُزمة الشاملة من فُحوصاتِ الكَشفِ عن أمراضِ القَلبِ والأوعيةِ الدَمويةِ تَتضمنُ فَحصَ العلاماتِ الحيويةِ ونسبةَ السُكّرِ التراكميِّ وفحصَ الكوليسترول مع حساب مُؤشِّرِ خَطَرِ الإصابةِ بأمراضِ القَلبِ فَضلاً عن تَقييمِ عَوامِلِ الخُطورةِ مِثلَ التَدخينِ والتَاريخِ الطِبيِّ العائِليِّ.

 

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية» تخفض مدة انتظار الخدمات النفسية بنسبة 90%
مدير عام «الإمارات الصحية» يوجه بتعزيز تجربة المتعاملين

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
آخر الأخبار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
علوم الدار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
اليوم 19:08
برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!
برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!
اليوم 20:02
أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة غير درب التبانة
الترفيه
لأول مرة.. التقاط صورة مفصّلة لنجم في مجرّة غير درب التبانة
اليوم 20:00
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
علوم الدار
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
اليوم 19:45
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
"موارد الشارقة" تحدد عطلة عيد الاتحاد الـ53
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©