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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 نوفمبر 2024 18:26

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للإنخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.
الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً آخر الليل. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والجزر الأول عند الساعة 01:01 .
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 04:32 و الجزر الأول عند الساعة 01:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:03.

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