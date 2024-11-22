أطلقت حكومة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية.

وتهدف المنصة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية الرقمية لدولة الإمارات، وتوفير بنية تحتية رقمية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية.

ومن أبرز أهدافها أيضاً تقديم بيانات ومعلومات دقيقة للجهات المعنية، مما يعزز الشفافية في التعاملات المالية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية.

كما تهدف منصة "اعرف عميلك" لحماية سرية بيانات العملاء وفق ضوابط صارمة تضمن استخدامها فقط وفق الأغراض القانونية المحددة، وعقوبات صارمة على أي استخدام غير قانوني أو إفشاء لبيانات العملاء.





#حكومة_الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/EvyIOfv9b6 — UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 22, 2024