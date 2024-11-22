الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية
22 نوفمبر 2024 18:40

أطلقت حكومة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية.
وتهدف المنصة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية الرقمية لدولة الإمارات، وتوفير بنية تحتية رقمية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
ومن أبرز أهدافها أيضاً تقديم بيانات ومعلومات دقيقة للجهات المعنية، مما يعزز الشفافية في التعاملات المالية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية.
كما تهدف منصة "اعرف عميلك" لحماية سرية بيانات العملاء وفق ضوابط صارمة تضمن استخدامها فقط وفق الأغراض القانونية المحددة، وعقوبات صارمة على أي استخدام غير قانوني أو إفشاء لبيانات العملاء.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حكومة الإمارات
الإمارات
آخر الأخبار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
علوم الدار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
اليوم 19:08
ملصق ملتقى تعبير الأدبي
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تجمع رواد الثقافة في «ملتقى تعبير الأدبي 3»
اليوم 20:15
برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!
برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!
اليوم 20:02
أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة غير درب التبانة
الترفيه
لأول مرة.. التقاط صورة مفصّلة لنجم في مجرّة غير درب التبانة
اليوم 20:00
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
علوم الدار
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©