منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة أن متحف "نور وسلام" يعكس رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ونهج الإمارات في تعزيز الثقافة والسلام والتعايش.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "سعدت بافتتاح متحف "نور وسلام" في مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، الذي يعكس رؤية الوالد المؤسس ونهج الإمارات في تعزيز الثقافة والسلام والتعايش".

وأضاف سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن المتحف "يعد نافذة تتيح للعالم استكشاف الثراء الثقافي للحضارة الإسلامية".

سعدت بافتتاح متحف “نور وسلام” في مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، الذي يعكس رؤية الوالد المؤسس ونهج الإمارات في تعزيز الثقافة والسلام والتعايش، ويعد نافذة تتيح للعالم استكشاف الثراء الثقافي للحضارة الإسلامية. pic.twitter.com/SxiQHNrA70 — منصور بن زايد (@HHmansour) November 22, 2024