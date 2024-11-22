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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض «فن أبوظبي» في نسخته الـ16

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض «فن أبوظبي» في نسخته الـ16
22 نوفمبر 2024 21:25

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض «فن أبوظبي» في نسخته السادسة عشرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في منارة السعديات، حتى 24 نوفمبر الجاري.

وأكّد سموّه، خلال هذه الزيارة، أهمية معرض «فن أبوظبي» في تعزيز المشهد الفني في الإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لبناء جسور الحوار الثقافي والفني بين رواد الفن التشكيلي من مختلف دول العالم؛ مشيداً سموّه بدور المعرض في احتضان وتشجيع المواهب الفنية من خلال توفير منصة عالمية لعرض أعمالهم وإبداعاتهم الفنية.

يشهد معرض «فن أبوظبي»، في نسخته الـ16، مشاركة 102 صالة عرض تقدم أكثر من 1,500 عمل فني من 31 بلداً.

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كما يُنظم المعرض جلسات حوارية وورش عمل وعروضاً لفنون الأداء والأعمال التركيبية، يشارك فيها نخبة من رواد الفن والثقافة والإبداع من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى حول التوجهات الفنية العالمية. 

رافق سموّه، خلال جولته في المعرض، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ووريتا عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ وديالا نسيبة، مديرة معرض «فن أبوظبي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
معرض فن أبوظبي
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