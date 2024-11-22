محاضرات «درب السلامة» لأندية الجاليات

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني أربع محاضرات توعوية ضمن حملة «درب السلامة 2»، لتعزيز التوعية والثقافة المرورية للجمهور، وذلك في كل من الجمعية الأردنية والمقر الهندي والنادي السوداني والنادي المصري في مدينة العين.

وأشاد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، بردود الأفعال الإيجابية للجمهور مع أهداف حملة «درب السلامة 2»، مؤكداً حرص القيادات الشرطية على تعريف أفراد المجتمع بالمخاطر الناجمة عن السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين، وتأثيرها في وقوع المخالفات وبالتالي الحوادث المرورية.

ولفت إلى حرص المديرية على مواكبة التطورات في مجالات التوعية المرورية، لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات الحديثة واستخدام وسائل مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع، واستثمارها في تعزيز الوعي المروري بالقيادة الآمنة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء لتطبيق الإمارة استراتيجية السلامة المرورية.

وأكدت المحاضرات أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي باتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، مشيرة إلى جهود شرطة أبوظبي في التوعية والتثقيف، من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية.