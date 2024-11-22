السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاضرات «درب السلامة» لأندية الجاليات

محاضرات «درب السلامة» لأندية الجاليات
23 نوفمبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني أربع محاضرات توعوية ضمن حملة «درب السلامة 2»، لتعزيز التوعية والثقافة المرورية للجمهور، وذلك في كل من الجمعية الأردنية والمقر الهندي والنادي السوداني والنادي المصري في مدينة العين.
وأشاد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، بردود الأفعال الإيجابية للجمهور مع أهداف حملة «درب السلامة 2»، مؤكداً حرص القيادات الشرطية على تعريف أفراد المجتمع بالمخاطر الناجمة عن السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين، وتأثيرها في وقوع المخالفات وبالتالي الحوادث المرورية.
ولفت إلى حرص المديرية على مواكبة التطورات في مجالات التوعية المرورية، لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور عبر توظيف التقنيات الحديثة واستخدام وسائل مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع، واستثمارها في تعزيز الوعي المروري بالقيادة الآمنة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء لتطبيق الإمارة استراتيجية السلامة المرورية.
وأكدت المحاضرات أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي باتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، مشيرة إلى جهود شرطة أبوظبي في التوعية والتثقيف، من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية.

درب السلامة
الإمارات
حملة درب السلامة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الثقافة المرورية
السلامة المرورية
التوعية المرورية
الوعي المروري
النادي السوداني
النادي المصري
الجمعية الأردنية
آخر الأخبار
مقر المحكمة الجنائية الدولية
الأخبار العالمية
تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت
23 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا: بوتين لا يزال منفتحاً على الحوار وخفض التصعيد
23 نوفمبر 2024
غارة إسرائيلية على حي الشياح بضاحية بيروت الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. عودة 420 ألف سوري إلى بلادهم منذ بدء الحرب
23 نوفمبر 2024
عنصر من قوات مكافحة الإرهاب في المغرب
الأخبار العالمية
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية
23 نوفمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على 7 بلدات جديدة في دونيتسك
23 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©