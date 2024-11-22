السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الكونغرس العالمي للإعلام» يناقش تعزيز الأداء الإعلامي

جانب من فعاليات الدورة السابقة للكونغرس العالمي للإعلام (وام)
23 نوفمبر 2024 00:58

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

أعلنت اللجنة المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام 2024 أجندة فعاليات اليوم الأول للكونغرس الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حيث يشهد الحدث سلسلة من الجلسات النقاشية التي تركز على القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال الإعلام مع تسليط الضوء على سبل تعزيز الأداء الإعلامي والارتقاء بآلياته لتواكب التحديات المعاصرة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الإعلام المحلي والإقليمي والدولي. 
وستبدأ فعاليات اليوم الأول بجلسة رئيسة تحت عنوان «ما الذي يبقيك مستيقظاً طوال الليل؟»، والتي ستتناول قضايا جوهرية تشغل الإعلاميين وصناع القرار، أبرزها التحديات المرتبطة بمصداقية وسائل الإعلام، والتحول الرقمي، إلى جانب القضايا الأمنية العالمية، ومواضيع القيادة الحضرية، والأبعاد الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. 
ومن الموضوعات المطروحة للنقاش والتي ستستقطب اهتماماً خاصاً جلسة بعنوان «الجيل الرقمي: بين الشباب ووسائل الإعلام» حيث سيتم مناقشة كيف يلبي الإعلام الرقمي تطلعات جيل الشاب، وكيف نعزز فاعلية أساليب التواصل بصورة تتماشى مع التطور التكنولوجي السريع.
وتسلط جلسة «نماذج جديدة للأخبار وتحولات المشهد الإعلامي»، الضوء على الابتكارات الرقمية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنيات المتقدمة في إعادة تشكيل منظومة إنتاج الأخبار وتوزيعها واستهلاكها، بما يعزز من فاعلية الأداء الإعلامي واستجابة القطاع للاحتياجات المتغيرة. 
وفي جلسة بعنوان «غرف الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة صياغة مستقبل الصحافة»، سيناقش الخبراء كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث تحولاً إيجابياً في كفاءة سير العمل من خلال أتمتة المهام الروتينية وتحليل البيانات، مع استعراض الجوانب الأخلاقية المتعلقة بالشفافية، ومحاربة التحيز، والحد من مخاطر انتشار المعلومات المضللة.
وضمن النقاشات الملهمة التي ستعقد خلال اليوم الأول، جلسة «كيف نصل بالأخبار إلى جيل السرعة والتفاعل»، التي ستتناول استراتيجيات مبتكرة لجذب انتباه الجمهور والاحتفاظ بهم من خلال تقديم المحتوى بطرق تفاعلية تلبي تطلعات الجمهور الرقمي المتعطش إلى المحتوى الفوري. 
كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق حوارات «مختبر الإعلام»، في خطوة محورية تستهدف تعزيز الوعي الإعلامي وتزويد العاملين في قطاع الإعلام بأحدث الأدوات والرؤى لمواكبة التحديات الراهنة.
وستجمع حوارات «مختبر الإعلام»، على مدار ثلاثة أيام، نخبة من الخبراء والمبدعين والصحفيين لاستكشاف قضايا محورية في الصحافة المعاصرة، الأمر الذي يعكس التزام الكونغرس العالمي للإعلام بتقديم تجربة تعليمية وتثقيفية متكاملة، تسهم في إثراء المحتوى الإعلامي وتطوير القدرات الإعلامية.
وتنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسة حوار لمختبر الإعلام تحت عنوان «تطوّر الترفيه الرياضي: تغيير نوعي إعلامي في الشرق الأوسط وخارجه». سيتناول الحوار التحولات الجذرية التي يشهدها الإعلام الرياضي بفضل المنصات الرقمية وابتكارات البث، والتي أعادت صياغة طريقة تفاعل الجماهير مع الرياضة. 
ويشهد اليوم الثاني جلسة بعنوان «سد الثغرة بين البيانات والرؤى: الاستفادة من العلوم السلوكية والتكنولوجيا للقيادة الذكية».
تتناول الجلسة مساهمة العلوم السلوكية بإحداث تغيير نوعي في القيادة عبر تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى عملية. سيتطرق النقاش إلى كيفية استخدام القادة للتقنيات الحديثة للتنبؤ بالاتجاهات، وتحسين تجارب العملاء وتخصيصها، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة. 

ثورة البث
كما ستسلط جلسات اليوم الأول الضوء على «ثورة البث: ما الخطوة التالية لعالم الأفلام والترفيه الرقمي؟»، حيث تسلط الضوء على التحولات الجذرية لناحية إنشاء المحتوى وتوزيعه من خلال مناقشة ثورة المحتوى المتدفق وتطور آليات تفاعل الجمهور والابتكارات في السرد القصصي المبتكر.
وفي ختام اليوم الأول، سيتم استعراض التحولات الكبرى في الإعلام الترفيهي، لا سيما في مجالي الأفلام والبث الرقمي، حيث سيناقش المشاركون الطفرة الكبيرة في إنتاج المحتوى الأصلي على المنصات الرقمية، وابتكارات التكنولوجيا التي تعزز تجربة السرد القصصي وتجذب الجماهير في تجربة تفاعلية متكاملة.

الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
القطاع الإعلامي
قطاع الإعلام
آخر الأخبار
مقر المحكمة الجنائية الدولية
الأخبار العالمية
تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت
23 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا: بوتين لا يزال منفتحاً على الحوار وخفض التصعيد
23 نوفمبر 2024
غارة إسرائيلية على حي الشياح بضاحية بيروت الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. عودة 420 ألف سوري إلى بلادهم منذ بدء الحرب
23 نوفمبر 2024
عنصر من قوات مكافحة الإرهاب في المغرب
الأخبار العالمية
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية
23 نوفمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على 7 بلدات جديدة في دونيتسك
23 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©