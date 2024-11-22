«الاتحادية للموارد البشرية» نفذت 32 ألف طلب دعم لإسعاد المتعاملين

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أكثر من 32 ألف طلب دعم، عبر نظام إسعاد المتعاملين، ومركز الاتصال الموحد، اللذين يشهدان تفاعلاً كبيراً من قبل المتعاملين عموماً، وموظفي الحكومة الاتحادية على وجه الخصوص.

وفي هذا الصدد أشارت ميثاء كلثوم، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن إجمالي عدد المكالمات المستلمة عبر مركز الاتصال الموحد في «الهيئة»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بلغ قرابة 22 ألفاً و500 مكالمة، فيما تجاوز عدد طلبات الدعم المستلمة عبر نظام «إسعاد المتعاملين» خلال الفترة ذاتها، حاجز الـ9 آلاف و800 طلب دعم.

وذكرت أن نسبة الالتزام بالرد على المكالمات الواردة عبر مركز الاتصال الموحد (600525524) بلغت 95%، فيما بلغت نسبة الالتزام بحل الطلبات الواردة عبر نظام إسعاد المتعاملين، ضمن الوقت المحدد 99.8%، حيث يشكل النظام المنبثق عن موقع الهيئة الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد المرجع الأول للمتعاملين والهيئة، وشهدا تفاعلاً كبيراً خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن إطلاق الهيئة مجموعة من المشاريع التحولية، مثل: (تطوير الواجهة الجديدة لمنظومة «بياناتي»، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير منظومة خدمات الهيئة، المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي)، ساهم في تقديم خدمات استباقية، وتوفير ردود آلية وآنية على استفسارات المتعاملين وطلباتهم، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي خدمة الدعم في الهيئة.

وأوضحت أن معظم طلبات الدعم الواردة عبر مركز الاتصال الموحد، ونظام إسعاد المتعاملين، تركزت حول خدمة الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، بنسبة 62%، من عدد الطلبات الإجمالي، ومن ثم خدمة المشورة القانونية حول قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، بنسبة 21%، تلاها طلب دعم مستخدمي منصة «جاهز» بنسبة 11%، وأخيراً خدمة تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية.

ويعتبر نظام إسعاد المتعاملين بمثابة بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، كما يوفر العديد من الخدمات التفاعلية، لاسيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة الأوصاف الوظيفية في الحكومة الاتحادية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.