«دبي الخيرية» تتفقد مشاريعها الإنسانية في الهند وإندونيسيا

دبي (الاتحاد)

وصل وفد من جمعية دبي الخيرية إلى كل من الهند وإندونيسيا، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الخيرية والإنمائية التي تنفذها الجمعية في هاتين الدولتين.

ويهدف الوفد من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في مختلف المشاريع، والتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة، والوقوف على احتياجات المستفيدين، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية، وتوسيع نطاق العمل الخيري للجمعية.

ويضم الوفد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وناصر خميس، المدير المالي للجمعية، برفقة مهندسين مختصين من قسم المشاريع الخارجية.

وقد نفذت جمعية دبي الخيرية في كل من الهند وإندونيسيا 8951 مشروعاً، خلال السنوات الخمس الماضية.

وتفقّد وفد دبي الخيرية حالة 21 من المشاريع المنفذة بالهند، كما زار 14 مسجداً بإندونيسيا.

والتقى وفد دبي الخيرية مع عارف علي علي الطابور النعيمي، القنصل الإماراتي في حيدر آباد، وتم استعراض المشاريع التي تنفذها جمعية دبي الخيرية في دولة الهند، والتطويرات التي تعمل عليها الجمعية لدعم الأسر المتعففة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وذلك في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات ومؤسساتها الخيرية لمساعدة شعوب العالم الصديقة والشقيقة.