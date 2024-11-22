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علوم الدار

وفد إماراتي يزور إيرلندا لتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا

وفد إماراتي يزور إيرلندا لتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا
23 نوفمبر 2024 00:57

دبلن (وام)

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اختتم وفد من دولة الإمارات برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، جولة ناجحة، استمرت يومين إلى دبلن -إيرلندا، ركزت على استكشاف فرص التعاون في مجالات العلوم المتقدمة والتقنيات الحيوية والناشئة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية القوية.
وضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة «G42» لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشركة «ASPIRE»، واتحاد غرف الإمارات العربية المتحدة، وغرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات.
وقال عمران شرف، إنّ الزيارة أكدت قوة أسس التعاون بين دولة الإمارات وإيرلندا في مجال العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الناشئة، ونتطلع أن تثمر المناقشات التي تمت فرصاً واعدة تسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة في هذه المجالات الحيوية المهمة، وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانبه، قال محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا: «إنّ اللقاءات ركزت على العديد من المجالات الحيوية مثل الفضاء والعلوم، وتعزيز العلاقات بين البلدين». 

وزارة الاقتصاد
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إيرلندا
عمران شرف
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وزارة الخارجية
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