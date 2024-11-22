مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع فيجي وجزر مارشال

سوفا، ماجورو (وام)

قام عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك، بزيارة رسمية إلى جمهورية فيجي، حيث التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين بهدف تعزيز العلاقات، ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة.

والتقى المبعوث، خلال زيارته جمهورية فيجي، معالي بيمان براساد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الوطنية والإحصاء، ومعالي مانوا كاميكاميكا، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات.

كما التقى معالي لينورا كيريكيريتابوا، مساعد وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس النواب، ومعالي فيليم جافوكا، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة والطيران المدني، ومعالي بيو تيكودوادوا، وزير الشؤون الداخلية والهجرة، ومعالي عسيري رادرودرو، وزير التعليم، ومعالي فاتيمي ريالو، وزير الزراعة.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل دفع التعاون إلى آفاق جديدة، كما أعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنمية والطاقة المتجددة، وبناء وتمكين القدرات.

وعقد المبعوث أيضاً لقاء مع معالي بارون واكا، الأمين العام لمنتدى جزر الباسيفيك، حيث جرى استعراض فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجال تغير المناخ والاستدامة.

كما قام عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك، بزيارة رسمية إلى جمهورية جزر مارشال، حيث التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين بهدف تعزيز العلاقات، ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة.

وخلال زيارته لجمهورية جزر مارشال، التقى المبعوث معالي كالاني كانيكو، وزير الخارجية والتجارة، ومعالي بريميتي لاكجون، الوزير المساعد لرئيس جزر مارشال، وزير البيئة، كما التقى معالي هلتون كندال وزير النقل والمواصلات والتحول الرقمي، ومعالي جيسس جاسبر، وزير الثقافة والشؤون الداخلية، ومعالي توماس هيين، وزير العمل والبنية التحتية والمرافق.

وجرى خلال اللقاءات رفيعة المستوى، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ومن أبرزها التنمية والاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد والسياحة.