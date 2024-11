محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «إكس»، أمس: «عندما تستيقظ، من الأفضل أن تبدأ بالركض.. لا تبطئ أبداً».

When you wake up .. you better start running ..



Never slow down .. pic.twitter.com/eptBnhF155