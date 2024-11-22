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سفير الإمارات يلتقي عمدة كوتونو بجمهورية بنين

محمد سعيد الكعبي خلال لقاء عمدة مدينة كوتونو (وام)
23 نوفمبر 2024 00:57

كوتونو (وام)

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التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، «لاك ستوندجي آتروكبو» عمدة مدينة كوتونو، بمقر البلدية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ولا سيما في مجال تنظيم المدن الذكية والتنمية المستدامة والبيئة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أكد سفير الدولة متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، وحرص قادة البلدين على تطويرها وتعزيزها نحو مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ومن جانبه، أشاد عمدة مدينة كوتونو، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبالتقدم والتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات، معرباً عن سعي بلدية كوتونو للاستفادة من الخبرات الإماراتية في مجال تنظيم المدن، من خلال بناء شراكات وتبادل الوفود والزيارات والتدريب.

سفير الإمارات
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بنين
محمد الكعبي
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