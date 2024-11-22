انطلاق المؤتمر الإماراتي العالمي الـ12 لجراحة العظام في أبوظبي

أبوظبي (وام)

انطلقت في أبوظبي أمس أعمال المؤتمر الإماراتي العالمي الثاني عشر لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية في فندق «فيرمونت باب البحر» بمشاركة دولية واسعة.

حضر افتتاح المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية وورش عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الخبراء في جراحة العظام، وتسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات في هذا المجال الطبي الحيوي، وأحدث أساليب العلاج والتقنيات الطبية في جراحة العظام، وتشمل المواضيع الرئيسة استخدام الروبوتات في العمليات الجراحية، وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأمراض المعقدة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في جراحة العظام مثل علاج الكسور المعقدة وزراعة المفاصل والجراحة الدقيقة للعمود الفقري.

وقال الدكتور علي السويدي، استشاري جراحة العظام، رئيس المؤتمر: يمثل المؤتمر منصة متميزة لتبادل المعلومات والأفكار والتقنيات الحديثة التي تتطور باستمرار على مستوى العالم.