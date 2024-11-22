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«محمد بن راشد للإسكان» تطلق حملة «إسكان المستقبل» التوعوية

مبنى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (من المصدر)
23 نوفمبر 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إطلاق حملة توعوية جديدة تحت عنوان «إسكان المستقبل»، تستهدف الدوائر الحكومية، الطلاب، والمتعاملين. وتنشر الوعي بالخدمات الإسكانية المبتكرة والمستدامة التي تقدمها المؤسسة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويدعم تحقيق رؤية دبي 2040 لتحسين جودة الحياة.
تتضمن حملة «إسكان المستقبل» سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تهدف إلى تزويد المشاركين بمعلومات شاملة حول الخدمات الإسكانية.
ستسلط هذه الورش الضوء على أهمية استخدام العقود النموذجية (الاسترشادية) عبر قنوات التواصل المختلفة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرين، ومراكز تقديم الخدمات. 
وقال ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نسعى من خلال حملة «إسكان المستقبل» إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط الإسكاني المستدام. هذه الحملة جزء من جهودنا المستمرة لتوفير خدمات إسكانية مبتكرة تدعم الاستقرار الأسري، وتساهم في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية».  

محمد بن راشد للإسكان
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
دبي
الإمارات
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