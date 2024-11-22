المنتزه الوطني في الشارقة يحتفي بعيد الاتحاد

الشارقة (الاتحاد)

نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد احتفالاً وطنياً مميزاً في منتزه الشارقة الوطني، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالوطن وإنجازاته.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، الذي ملأ الأجواء بروح الوحدة والانتماء، وتبعه ترحيب رسمي بالضيوف والحضور من مختلف فئات المجتمع، في تجسيدٍ لمعاني التلاحم الوطني بين المواطنين والمقيمين.

وتضمن حفل الافتتاح لوحات إبداعية وأدائية مبهرة، بدأت باللوحة الافتتاحية «حلم زايد»، التي حملت فكرة وتنفيذ راشد جمعة الشامسي، بإشراف سميرة الغيص، التي استعرضت دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره واهتمامه بالاستدامة، وحرصه على توسيع الرقعة الخضراء في الدولة ونظرته الثاقبة في هذا المجال.

وجاءت اللوحة الفنية الثانية «دار العز» لتعبر عن مسيرة الازدهار والنماء التي شهدتها الدولة، ودور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بالكادر الوطني والتعليم والصحة، كما سلطت هذه اللوحة الضوء على إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، واستشراف المستقبل والاستعداد له بجيل واعد مثقف ومحافظ على هويته الوطنية.

بينما ركزت اللوحة الفنية الثالثة «سنابل الخير» على دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تطوير واستدامة منظومة الأمن الغذائي للشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي لفتة وفاء واعتزاز، قدمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، إهداءً خاصاً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعبيراً عن الامتنان لدعمه المستمر لمسيرة النهضة والازدهار.

وحمل الإهداء عنوان «كف الخير»، من كلمات وألحان راشد جمعة الشامسي، ليكون بمثابة عربون تقدير لجهود سموه في تعزيز مكانة الشارقة ودورها الرائد.

واختُتم الحفل بتكريم الجهات والشخصيات التي ساهمت في إنجاح فعاليات عيد الاتحاد، وسط أجواء احتفالية غمرت الحضور بالفخر والبهجة.

ويُعد هذا الحفل انطلاقة سلسلة الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها إمارة الشارقة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53، في تأكيدٍ على روح الاتحاد والقيم الوطنية التي ترسخها القيادة الرشيدة.



المناسبة الوطنية

قال خالد المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد: «بدايةً، نتوجه بالتهنئة إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي بهذه المناسبة الوطنية، وندعو الجميع للمشاركة في احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد والاستمتاع بالأنشطة المميزة التي تعكس روح الإمارات ومستقبلها الواعد».

وأضاف: «نؤكد كلجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، التزامنا بمواصلة تعزيز مكانة الشارقة كوجهة متميزة، وإبراز جمالها الطبيعي والثقافي بجميع مناطقها ومدنها خلال هذه الاحتفالات المتنوعة».

وتابع المدفع: «يسرنا أن نشارك الجميع فرحة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الـ53، هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني الوحدة والنهضة والرؤية المشتركة التي وضعت دولتنا في مصاف الدول الرائدة عالمياً».

وأكد أن «الاحتفالات التي تشهدها إمارة الشارقة، وخاصة حفل انطلاق الفعاليات، الذي أقيم في منتزه الشارقة الوطني، تعكس روح الانتماء والاعتزاز بقيم الاتحاد التي تجمع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها. ونسعى من خلال هذه الفعاليات المتنوعة إلى تقديم تجربة غنية تعكس تراثنا وثقافتنا الأصيلة».