السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ«170» عريساً من أبناء الفجيرة

محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ«170» عريساً من أبناء الفجيرة
23 نوفمبر 2024 00:59

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الأعراس الجماعية كمبادرة مجتمعية تسهمُ في تعزيز قيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وخلق مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.
جاء ذلك خلال حضور سموه، العرس الجماعي السادس والعشرين لـ170 عريساً من أبناء الفجيرة، الذي يُقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو ولي العهد، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53 للدولة في قاعة البيت متوحد بالفجيرة.
ونوه سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على القيم الثقافية والتقاليد الأصيلة، من خلال المبادرات الرامية إلى دعم الشباب، وتخفيف أعباء الزواج عليهم، وتشجيعهم على بناء أسر مستقرة، تسهم بدورها في تعزيز تماسك المجتمع.
وهنأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة ملؤها الخير والاستقرار، كما أشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للمناسبة، نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية السامية.
حضر المناسبة، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين وأسر العرسان.
وتضمّن الحفل فقرات احتفالية، حيث ألقى الشاعر مصبح بن علي الكعبي قصيدةً بالمناسبة، تلاها عرضُ الندبة الشحيّة التي أدّتها فرقة دبا الحربية.
من جانبهم، عبّر العرسان عن شكرهم وامتنانهم على هذه المبادرة الكريمة، التي تجسّد صور التكافل الاجتماعي بين أبناء الإمارات.

العرس الجماعي
الإمارات
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
حاكم الفجيرة
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
حمد الشرقي
حمد بن محمد الشرقي
الأعراس الجماعية
عيد الاتحاد
احتفالات عيد الاتحاد
آخر الأخبار
مقر المحكمة الجنائية الدولية
الأخبار العالمية
تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت
23 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا: بوتين لا يزال منفتحاً على الحوار وخفض التصعيد
23 نوفمبر 2024
غارة إسرائيلية على حي الشياح بضاحية بيروت الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. عودة 420 ألف سوري إلى بلادهم منذ بدء الحرب
23 نوفمبر 2024
عنصر من قوات مكافحة الإرهاب في المغرب
الأخبار العالمية
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية
23 نوفمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على 7 بلدات جديدة في دونيتسك
23 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©