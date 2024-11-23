«الداخلية» تحدد مراحل رفع الحظر المشروط لعمليات «الدرونز»

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، عن رفع الحظر الجزئي المشروط لعودة عمليات الطيران للطائرات بدون طيار «الدرونز» على مراحل، مما يضمن سلامة الأجواء وأمن وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.

وأوضحت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 25 نوفمبر 2024، حيث يتوجب على الراغبين الاطلاع مسبقاً على جميع الاشتراطات من خلال تطبيق UAE Drones أو عبر الموقع الالكتروني https://drones.gov.ae.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده لهذه الغاية في كلية الشرطة بأبوظبي تحدث فيه العقيد جمال الحوسني مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية والمهندس عمار المزروعي مدير إدارة أول التخطيط والمعايير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، ستطلق الهيئة العامة للطيران المدني تزامناً مع تاريخ رفع الحظر الجزئي المشروط في 25 نوفمبر الحالي وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين، المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات والتعريف باشتراطات استخدام الطائرات بدون طيار.

وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد.

ويقتصر إطلاق المرحلة الأولى للمنصة على خدمة الشركات والجهات الحكومية فقط، وسيتم لاحقاً إطلاق مراحل مستقبلية تشمل خدمات أخرى للطائرات بدون طيار، مثل عمليات الطيران للأفراد الهواة، وسيتم الإعلان عنها في حينه.وتُعد هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار، بما يعزز من اقتصاد الشركات العاملة في هذه التكنولوجيا الناشئة.

وتساهم المنصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه للحصول على رخصة تشغيل طائرة بدون طيار «درون» من قبل الشركات، والمؤسسات الحكومية، ومراكز التجارب والبحوث والعروض الجوية، يمكن استخدام تطبيق UAE Drones الذكي واتباع الخطوات الموضحة للحصول على تصريح للقيام بعملية التشغيل.

كما يجب على المشغل استخدام تطبيق تشغيل الطائرات بدون طيار عبر تطبيق UAE Drones، والتحقق من توفر نظام بث هوية عن بُعد في الطائرات بدون طيار «درون»، وفي حال عدم توفر نظام بث هوية عن بُعد، يمكن للمشغل «طالب التصريح» والتواصل مع شركة اتصالات عبر البريد الإلكتروني UAEDrones@eand.com لتوفير جهاز تتبع.- للتسجيل: يمكن إرسال بريد إلكتروني إلى drones@gcaa.gov.ae.

- للأجواء والمجال الجوي: التواصل عبر البريد الإلكتروني: airspaceapprovals@gcaa.gov.ae

- للدعم الفني: إرسال بريد إلكتروني إلى UAEDrones@eand.com.

- للاستفسارات العامة: الاتصال على الرقم 02 8140404.

ولحماية الأمن والسلامة العامة، يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أي حادث يلحق ضرراً أو يؤثر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وذلك من خلال اتباع إجراءات الإبلاغ عن الحوادث كما هي مذكورة في اللوائح الصادرة وعبر الدخول على «تقرير الحوادث» في المنصة الوطنية الموحدة UAE Drones، مع تعبئة نموذج التقرير وتزويد المعلومات المطلوبة.

ويهدف جمع التقارير إلى تحسين معايير تشغيل الطائرات بدون طيار، ما سيؤدي للحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمجتمع والممتلكات.