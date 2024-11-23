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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب السودان

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب السودان
23 نوفمبر 2024 15:49

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، في العاصمة جوبا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب السودان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين الجانبين إلى آفاق جديدة والشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق المصالح المتبادلة.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
جنوب السودان
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