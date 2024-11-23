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علوم الدار

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
23 نوفمبر 2024 17:26

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة، وشهدت خلال السنوات الماضية تطوراً نوعياً كبيراً».
وقال سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «التقيت اليوم في أبوظبي فخامة برابوو سوبيانتو في أول زيارة له إلى الإمارات بعد توليه الحكم في جمهورية إندونيسيا، حيث بحثنا تعزيز التعاون والعمل المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام لمصلحة البلدين والشعبين. العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة، وشهدت خلال السنوات الماضية تطوراً نوعياً كبيراً خاصة في المجال التنموي، وانطلاقاً من هذه القاعدة الصلبة سنواصل العمل معاً على توسيع مجالات التعاون بيننا واستثمار كل الفرص المتاحة لذلك».
وبدأ فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا زيارة دولة إلى دولة الإمارات، اليوم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
برابوو سوبيانتو
زيارة عمل
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