السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس صحو إلى غائم جزئياً مع ظهور سحب غداً

أبوظبي
23 نوفمبر 2024 17:49

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والجزر الأول عند الساعة 02:02.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:33 والمد الثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند الساعة 11:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

أخبار ذات صلة
توقعات بتكوّن سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
راسل مارتين: ساوثهامبتون قادر على إزعاج ليفربول
راسل مارتين: ساوثهامبتون قادر على إزعاج ليفربول
اليوم 18:22
كين هداف البايرن في 14 شهراً
الرياضة
كين هداف البايرن في 14 شهراً
اليوم 18:00
الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات
علوم الدار
الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات
اليوم 17:58
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئياً مع ظهور سحب غداً
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©