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علوم الدار

حاكم عجمان والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمعلا

حاكم عجمان والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمعلا
23 نوفمبر 2024 19:41

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساء اليوم، في قاعة «البيت متوحد» بعجمان، حفل استقبال أقامه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله بن سلطان النعيمي، قائد عام شرطة عجمان بمُناسبة زفاف نجله «الشيخ عبد العزيز» إلى كريمة الشيخ علي بن راشد بن أحمد المعلا.

 وأعرب أصحاب السمو الشيوخ عن خالص التهاني والتبريكات إلى العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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 كما حضر الحفل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين.

وتخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج المتنوعة.

المصدر: وام
حاكم عجمان
أفراح النعيمي
أفراح المعلا
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