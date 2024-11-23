«ملتقى الأدلة الجنائية» يحفز الابتكار لدى طلبة الجامعات

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مُلتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»، بهدف تشجيع طلبة الجامعات والكليات على الابتكار والتميز في المشاريع العلمية، واكتشاف المواهب الشابة، ودعمهم في تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على المساهمة الفعّالة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

حضر الملتقى اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط، والخبراء والأكاديميين والمُختصين في المجالات العلمية المُختلفة، وممثلو الجامعات والمعاهد من مُختلف إمارات الدولة والطلبة.

وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة: «إن الملتقى يسلط الضوء على إبداعات الطلاب والطالبات في التخصصات العلمية المُتعلقة بمجال الأدلة الجنائية لخلق بيئة مُحفزة تشجع على التفكير الإبداعي والبحثِ العلمي وتبادل الخبرات».

وأكد حرص الشرطة على اكتشاف المواهب والكفاءات من خلال جمعهم تحت مظلة واحدة، منوهاً في هذا السياق إلى أن هناك عدداً من الطلبة تم تدريبهم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتم التعرف على قدراتهم إلى جانب الاطلاع على العديد من المشاريع المتميزة للطلبة في الجامعات والمعاهد.

مسؤولية مجتمعية

أكد المقدم الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة، أن الملتقى يعتبر نواة لإحدى المبادرات المجتمعية التي يعمل عليها المركز الدولي للعلوم الجنائية، ويُعقد بشكل سنوي كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي؛ بهدف تعزيز التواصل بين الخبراء والطلبة، وتوجيههم أكاديمياً، وتبني الأفكار الإبداعية في المجالات العلمية.