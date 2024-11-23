عيد الاتحاد الـ53.. احتفالات تراثية في خورفكان والمدام ومليحة

الشارقة (وام)

تشهد مدن إمارة الشارقة إقامة احتفالات عيد الاتحاد الـ53 وسط بهجة عارمة غمرت جميع سكانها من مواطنين ومقيمين على اختلاف أعمارهم، تعبيراً عن دعمهم للمسيرة التنموية للدولة التي طالت كافة القطاعات، وهو ما انعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.

وتنوعت فعاليات الاحتفال التي أقيمت في حديقة المُدام العامة بين الفقرات التراثية والأنشطة المجتمعية بمشاركة واسعة من المؤسسات والأهالي، والتي انطلقت بمسيرة وطنية شارك فيها الأهالي والطلاب والفرق التراثية من إسطبلات المُدام وصولاً إلى الحديقة، التي شهدت عروضاً تراثية وأمسية شعرية إلى جانب ورش ومسابقات ترفيهية للأطفال وعروض أدائية ركزت على التراث والثقافة الإماراتية.

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المُدام، أن عيد الاتحاد ليس مجرد مناسبة وطنية بل أسلوب حياة يعكس قيم الولاء والانتماء، مشيراً إلى أهمية الاحتفال بإنجازات الدولة وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة مشيداً بالمسيرة التنموية للدولة التي وضعت الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها.

احتفالات

نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53 في مدينة خورفكان، احتفالاً مميزاً في الساحة الخارجية لمدرج المدينة، ووسط أجواء من الفخر والاعتزاز الممزوجين بالبهجة والسرور.

حضر الاحتفالَ الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، والدكتور محمد عبد الله المر النقبيّ، رئيس المجلس البلديّ بمدينة خورفكان، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي، مدير بلدية مدينة خورفكان، وعددٌ من رؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجمهور غفير من أهالي المدينة والمدن المجاورة من مواطنين ومُقيمين.

افتتح الاحتفال بالسَّلام الوطنيّ، ثم ألقى رئيس المجلس البلدي، كلمةً عبّر فيها عن فخره واعتزازه بعيد الاتحاد الذي يرسخ قيم الوحدة والانتماء، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الدولة على مختلف الصعد.

وأشاد الدكتور محمد سعيد الشحي، رئيس لجنة الاحتفالات، بالتنظيم الذي شهده الاحتفال، معبراً عن اعتزازه بما حققته الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، مؤكداً أنّ ذكرى الاتحاد فرصة لتجديد العهد بالولاء للوطن والقيادة.

وتضمن الحفل تقديم أوبريت «مسيرة الاتحاد» وفقرات شعرية، وعروضاً شعبية تراثيّة تعبَّر عن البهجة والفرح، وورشاً فنية ومشاركة الأسر المنتجة وعربات الطعام، وذلك في السّاحة الخارجية للمدرج.

القرية التراثية

احتفل أهالي منطقة مليحة بعيد الاتحاد الـ53، بالعديد من الفعاليات التي تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته، حيث أقيمت الفعاليات في القرية التراثية مقدمة عروضاً تراثية ومسرحية وطنية ومسابقات إلى جانب المنطقة التراثية التي تشمل البيئة البدوية ومعرضاً للأسر المنتجة. وقال سلطان علي سيف الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، إن احتفالات المنطقة هذا العام شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للتعبير عن سعادتهم بما تتضمنه الفعاليات من فقرات وطنية وفنية ومسابقات.