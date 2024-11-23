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علوم الدار

الإمارات وفنلندا تعقدان الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة في هلسنكي

الإمارات وفنلندا تعقدان الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة في هلسنكي
24 نوفمبر 2024 01:43

هلسنكي (وام)

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عقدت اللجنة المشتركة الإماراتية- الفنلندية دورتها الثانية في هلسنكي، برئاسة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، من الجانب الإماراتي، ويارنو سوريالا، نائب الوزير للتجارة الدولية، من الجانب الفنلندي.
وأكد الجانبان، خلال الجلسة، التزامهما بدعم العلاقات الثنائية، وتوطيد أواصر التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، والأمن الغذائي والمائي، والتعليم، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية.
واختتم الجانبان الجلسة بالتوقيع على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة.
وألقى سعيد مبارك الهاجري، على هامش الدورة، كلمة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي- الفنلندي، بحضور عدد من كبار مسؤولي أعضاء المجلس من الجانبين، مؤكداً مرونة القطاع الخاص لدى البلدين، ما يسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والثنائية بوتيرة متسارعة.
واختتم جدول أعمال الزيارة باجتماع ثنائي بين معالي ويلي ريدمان، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، وسعيد مبارك الهاجري، جرى خلاله بحث فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

الإمارات
فنلندا
هلسنكي
سعيد مبارك الهاجري
التجارة
الاستثمار
الأمن الغذائي
الذكاء الاصطناعي
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