الإمارات وإندونيسيا.. حفاوة تعكس العلاقات التاريخية

بحفاوة كبيرة، استقبلت الإمارات، أمس، فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ورافق الطائرة، التي تقل فخامته لدى دخولها أجواء الدولة، سرب من الطائرات العسكرية تحية لضيف البلاد، حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة، مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات، كما جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رحبت فرق «الخيالة والهجانة» بالضيف، وقدمت فرق الفنون الشعبية عروضها التراثية احتفاء بزيارته، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بزيارة فخامته، فيما رددت مجموعة من الأطفال، حاملين أعلام البلدين، العبارات الترحيبية بالرئيس الضيف.