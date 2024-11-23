الأحد 24 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات وإندونيسيا.. حفاوة تعكس العلاقات التاريخية

الإمارات وإندونيسيا.. حفاوة تعكس العلاقات التاريخية
24 نوفمبر 2024 01:42

بحفاوة كبيرة، استقبلت الإمارات، أمس، فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ورافق الطائرة، التي تقل فخامته لدى دخولها أجواء الدولة، سرب من الطائرات العسكرية تحية لضيف البلاد، حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة، مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات، كما جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رحبت فرق «الخيالة والهجانة» بالضيف، وقدمت فرق الفنون الشعبية عروضها التراثية احتفاء بزيارته، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بزيارة فخامته، فيما رددت مجموعة من الأطفال، حاملين أعلام البلدين، العبارات الترحيبية بالرئيس الضيف.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية
الإمارات وفنلندا تعقدان الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة في هلسنكي
الإمارات
إندونيسيا
برابوو سوبيانتو
أبوظبي
قصر الوطن
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية
24 نوفمبر 2024
أطفال ينتظرون توزيع الطعام في مخيم للنازحين بالقطاع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزة
24 نوفمبر 2024
ترامب يلتقي الأمين العام لـ «الناتو» في فلوريدا
الأخبار العالمية
ترامب يلتقي الأمين العام لـ «الناتو» في فلوريدا
24 نوفمبر 2024
شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
120 قتيلاً في غزة خلال 48 ساعة
24 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©