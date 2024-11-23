حفل «كورال العرب».. مسك ختام مهرجان العين للكتاب

العين (وام)

أحيا «كورال العرب»، حفلاً موسيقياً في ختام مهرجان العين للكتاب 2024، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، وسط حضور جماهيري غفير. قدّم الكورال - الذي أُقيم على المسرح الرئيس في العين سكوير- استاد هزاع بن زايد - مجموعة من القصائد المغناة الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منها بينونة، وحكيم، وحبكم وسط الحشا سادِ، وعن الكثير الصدق بيسد، إلى جانب بعض أشهر الأغاني العربية التي غناها مطربون كبار مثل فيروز، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم. وأبدع الكورال في تقديم مقطوعات غنائية بشكل احترافي اصطحبوا من خلالها الجمهور في رحلة فنية جمعت بين جماليات التراث، وروعة الإبداع، وجمال الأصوات ليجد هذا الصدى الإبداعي طريقه إلى قلوب الجمهور الذي تفاعل مع الغناء بالتصفيق في سهرة استثنائية حافلة بعذوبة الطرب.

يعد «كورال العرب» تجمعاً فنياً يهدف إلى إبراز جماليات الغناء العربي من خلال أداء جماعي متقن يتكون من مجموعة متنوعة من الأصوات تجمع بين الموهبة، والإبداع في تقديم الأغاني الكلاسيكية، والحديثة، ويعكس التراث الثقافي الفني للعالم العربي، ويعزز الروابط الاجتماعية من خلال الفن.

يذكر أن الكورال تأسس عام 2023، ويبلغ عدد أعضائه نحو 50 فناناً من 20 جنسية عربية شاركوا في أكثر من 50 فعالية محلية، وخليجية، وعربية قدموا خلالها تجربة فريدة تمزج بين الأصالة، والحداثة، ما جعله أحد أبرز الفرق في الساحة الفنية.