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الشيوخ يحضرون حفل زفاف علي الشوز المهيري ويوسف بوالروغة الزعابي برأس الخيمة

الشيوخ يحضرون حفل زفاف علي الشوز المهيري ويوسف بوالروغة الزعابي برأس الخيمة
24 نوفمبر 2024 00:09

رأس الخيمة (وام)
حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم بمناسبة زفاف كل من.. علي سعيد علي الشوز المهيري على كريمة عبدالله أحمد علي المناعي، ويوسف حسن يوسف بو الروغة الزعابي على كريمة ناصر محمد ناصر السويدي.

وحضر الحفل، الذي أقيم إلى جانب منزل العريسين في منطقة الظيت برأس الخيمة، الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي، مدير إدارة الخدمات المساندة في دار الوثائق في إمارة الشارقة والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ صقر بن أحمد بن سلطان القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن علي الخاطري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشخصيات وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجاليات العربية المقيمة.

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وهنأ الشيوخ العرسان، متمنين لهم حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه، وأن يرزقهم الذرية الصالحة. وقدمت الفرق الحربية الأهازيج الشعبية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.

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