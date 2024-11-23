منطقة الحنية بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53

الفجيرة (وام)

شهدت منطقة الحنية بالفجيرة، احتفالاً شعبياً نظمته حكومة الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وجموع من العائلات وأبناء المنطقة من فئات عمرية مختلفة.

تضمن الاحتفال، الذي أقيم في ملعب الحنية، العديد من الأنشطة والفعاليات التي استعرضت أهم جوانب الحياة الثقافية والتراثية لدولة الإمارات، إلى جانب العروض المدرسية والضيافة الإماراتية ومعرض للأسر المنتجة وجلسات شعرية وعروض موسيقية وتراثية متنوعة تعكس أصالة وثراء الثقافة الإماراتية وتعبر عن التراث الغنائي والموسيقي الفريد للشعب وروح الانتماء الوطني الراسخة في وجدان أبنائه.