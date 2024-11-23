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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى تعزيز العلاقات الثنائية

شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى تعزيز العلاقات الثنائية
24 نوفمبر 2024 01:15

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في العاصمة بانجي.
تم، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأفريقيا الوسطى في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسبل تنميتها في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع التعاون بين الجانبين إلى آفاق جديدة، والعمل على تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق المصالح المتبادلة.
وأكد معاليه أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات التي تخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
أفريقيا الوسطى
فوستين أرشانج تواديرا
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