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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي الرئيس التشادي

شخبوط بن نهيان يلتقي الرئيس التشادي
24 نوفمبر 2024 01:18

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد في العاصمة أنجمينا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتشاد في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية تشاد معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وتنميتها في المجالات المختلفة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، والحرص على العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
الرئيس التشادي
محمد إدريس ديبي
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