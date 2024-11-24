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وزارة الدفاع تواصل استعداداتها للعرض العسكري "حصن الاتحاد 10" في العين

وزارة الدفاع تواصل استعداداتها للعرض العسكري "حصن الاتحاد 10" في العين
24 نوفمبر 2024 10:09

أعلنت وزارة الدفاع، مواصلتها الاستعدادات لتنظيم النسخة العاشرة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 10" تحت شعار "فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء"، المزمع إقامته في مطار العين الدولي بمدينة العين، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر المقبل.

ويهدف "حصن الاتحاد 10" إلى تعزيز الفخر والاعتزاز بأبناء قواتنا المسلحة، ودورهم في التصدي باحترافية وكفاءة عالية للتحديات والتهديدات المحتملة وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن والذود عن ثراه.

ويتضمن "حصن الاتحاد 10" العديد من الفعّاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق فيما بينها، إضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي قواتنا المسلحة.

وتشارك في العرض العسكري وحدات رئيسة من القوات المسلحة لإظهار القدرات العسكرية المتقدمة في القيام بمهام التدخل السريع، بمرونة وكفاءة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه.

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وشهد العرض العسكري "حصن الاتحاد" تطورا كبيرا منذ إطلاق نسخته الأولى في كورنيش أبوظبي في مارس من عام 2017، لينتقل بعدها في نسخته الثانية إلى إمارة الشارقة في نوفمبر من العام ذاته.

واحتضنت مدينة العين النسخة الثالثة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 3" في فبراير 2018، لينتقل بعدها "حصن الاتحاد 4" إلى إمارة الفجيرة في نوفمبر من العام ذاته 2018، تبعه استضافة إمارة عجمان عرض "حصن الاتحاد 5" في مارس من عام 2019، لتتبعه استضافة إمارة رأس الخيمة فعاليات "حصن الاتحاد 6" في نوفمبر من العام ذاته 2019.

وانتقل العرض إلى إمارة أم القيوين التي استضافت "حصن الاتحاد 7" في فبراير من عام 2020، ثم تم تنفيذ "حصن الاتحاد 8" الذي انطلق في مارس 2022 في المنطقة الجنوبية لإكسبو 2020 دبي، ليعود بعدها إلى العاصمة أبوظبي التي استضافت "حصن الاتحاد 9" بجزيرة ياس في نوفمبر من العام الماضي 2023، فيما يعود العرض العسكري بنسخته العاشرة من جديد الى مدينة العين بتاريخ 14 ديسمبر المقبل.

⁠ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري "حصن الاتحاد 10"، دعوة عامة إلى الجمهور، لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الاعتزاز، ومتابعة العرض العسكري "حصن الاتحاد 10" من قلب الحدث في مطار العين الدُّوَليّ.

المصدر: وام
العين
وزارة الدفاع
حصن الاتحاد
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