سيف بن زايد: "نداء أبوظبي" لمستقبل الأطفال خريطة عمل دولية

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن حرص دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على إيلاء الأهمية القصوى لحماية الطفل وتعزيز حقوقه محلياً وإقليمياً وعالمياً، يتجسد في أبوظبي، حيث تنبض القيم النبيلة للسلام والتسامح والإنسانية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"نداء أبوظبي" لمستقبل الأطفال بمشاركة 25 دولة وأكثر من 40 منظمة دولية لتعزيز دور الأسرة والمجتمعات على المستوى الدولي، أطلقه المنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان (GNRC) من أبوظبي لبناء عالمٍ مفعمٍ بالأمل للأطفال، ليكون خريطة عمل دولية وضعتها مؤسسة أريجاتو وتحالف الأديان لأمن المجتمعات، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية وموحدة عبر الأديان والحكومات والمجتمعات المدنية، لتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر أماناً واستدامة لكل طفل يعيش على كوكب الأرض".

وأضاف سموه:"حرص دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على إيلاء الأهمية القصوى لحماية الطفل وتعزيز حقوقه محلياً وإقليمياً وعالمياً، يتجسد في أبوظبي، حيث تنبض القيم النبيلة للسلام والتسامح والإنسانية".