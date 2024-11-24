منطقة القرّية بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53

شهدت منطقة القرية بالفجيرة، احتفالاً وطنياً، نظمته حكومة الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وكبار المواطنين وجموع غفيرة من العائلات وأبناء المنطقة.

أقيم الاحتفال في قلعة القريّة التراثية وتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي استعرضت أهم جوانب الحياة الثقافية والتراثية لدولة الإمارات، إلى جانب العروض المدرسية والضيافة الإماراتية والحرف اليدوية في القرية التراثية وجلسات شعرية وعروض موسيقية متنوعة وتراثية عكست تنوع وثراء الثقافة الإماراتية وجسدت روح الوحدة والولاء والانتماء الوطني.