الأحد 24 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منطقة القرّية بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53

منطقة القرّية بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53
24 نوفمبر 2024 15:42

شهدت منطقة القرية بالفجيرة، احتفالاً وطنياً، نظمته حكومة الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وكبار المواطنين وجموع غفيرة من العائلات وأبناء المنطقة.

أخبار ذات صلة
"الاتحادية للضرائب" تجدد مطالبتها للتسجيل بضريبة الشركات
الوصل يسعى لتأكيد «التفوق الآسيوي» في «ملعب الشرطة»

أقيم الاحتفال في قلعة القريّة التراثية وتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي استعرضت أهم جوانب الحياة الثقافية والتراثية لدولة الإمارات، إلى جانب العروض المدرسية والضيافة الإماراتية والحرف اليدوية في القرية التراثية وجلسات شعرية وعروض موسيقية متنوعة وتراثية عكست تنوع وثراء الثقافة الإماراتية وجسدت روح الوحدة والولاء والانتماء الوطني.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
الإمارات
الفجيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
23 نوفمبر 2024
بيريز يفتح النار على «يويفا» والكرة الذهبية!
الرياضة
بيريز يفتح النار على «يويفا» والكرة الذهبية!
اليوم 15:55
"ربع قرن" تختتم موسمها في الآداب والفنون
الترفيه
"ربع قرن" تختتم موسمها في الآداب والفنون
اليوم 15:54
حمدان بن محمد: فخورون بالوعي المجتمعي بأهمية الرياضة
الرياضة
حمدان بن محمد: فخورون بالوعي المجتمعي بأهمية الرياضة
اليوم 15:49
منطقة القرّية بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53
علوم الدار
منطقة القرّية بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53
اليوم 15:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©