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تحت رعاية حمدان بن زايد.. الدورة الرابعة من مهرجان السلع البحري تُقام في منطقة الظفرة

تحت رعاية حمدان بن زايد.. الدورة الرابعة من مهرجان السلع البحري تُقام في منطقة الظفرة
24 نوفمبر 2024 16:46

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، تقام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان السلع البحري في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2024 على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ونقل الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي الإعلامي "يشهد المهرجان، على مدى خمسة أيام، 57 مسابقة بحرية ورياضية وشاطئية، خُصِّصَت لها جوائز نقدية تتجاوز قيمتها أربعة ملايين درهم". 
تشمل المسابقات سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وبطولة السلع لصيد الشعري، وبطولة الهدد، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، والكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، إضافة إلى المسابقات التراثية والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية.
ويتضمَّن المهرجان سوقاً شعبياً يضمُّ عدداً من المتاجر المتنوِّعة للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة التي تعرض منتجات تراثية ومأكولات شعبية، وأجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشارِكة، ومجلس النوخذة، وعروض الفنون الشعبية في ساحة الفعاليات، والعديد من الفعاليات الأخرى.
يسلِّط المهرجان الضوء على التراث الإماراتي، وتعزيز دور الرياضات البحرية والتراثية في المجتمع، ويدعم الترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والنشاط السياحي والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.

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المصدر: وام
حمدان بن زايد
مهرجان السلع البحري
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