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علوم الدار

الطقس صحو إلى غائم جزئياً غدا

أبوظبي
24 نوفمبر 2024 17:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 19:16، والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 06:05، والجزر الأول عند الساعة 12:26.

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المصدر: وام
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