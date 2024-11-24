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علوم الدار

تحت رعاية حاكم أم القيوين.. وزارة تنمية المجتمع تنظم عرساً جماعياً لعدد من أبناء الوطن

تحت رعاية حاكم أم القيوين.. وزارة تنمية المجتمع تنظم عرساً جماعياً لعدد من أبناء الوطن
24 نوفمبر 2024 19:23

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، نظمت وزارة تنمية المجتمع عرساً جماعياً، لعدد من أبناء الإمارات، وذلك في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية، وخفض تكاليف الزواج.
أقيم العرس بمركز سعادة المتعاملين التابع للوزارة في إمارة أم القيوين، بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من المسؤولين والمدعوّين وذوي العرسان وأصدقائهم، وبمشاركة الفرق الشعبية.

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وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، دور الأعراس الجماعية، بوصفها مبادرة مجتمعية تسهم في تعزيز قيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وخلق مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، وهنأ العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة ملؤها الخير والاستقرار، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للمناسبة.
يأتي تنظيم وزارة تنمية المجتمع للأعراس الجماعية سنوياً، بوصفها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية، وفي إطار حرصها على تحفيز مشاركة الشباب والنساء كونها نهجاً متوارثاً ومتجذراً في المجتمع الإماراتي، ونظراً لدورها المباشر في دعم انسجام وتلاحم المجتمع، وتجسيد صورة التكاتف والتعاون على مستوى الوطن.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
عرس جماعي
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