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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السادسة

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للقوارب
24 نوفمبر 2024 20:17

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السادسة، التي أقيمت فعالياتها من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري، في مركز «أدنيك» أبوظبي في قاعة المارينا.

واستهل سموّه الزيارة بجولة في أروقة المعرض، اطَّلع خلالها على عدد من الأجنحة الوطنية والعالمية المشاركة، حيث استمع إلى شرح مفصّل قدّمه ممثّلو الأجنحة عن أبرز منتجاتها وابتكاراتها في مجالات صناعة القوارب واليخوت، وأحدث التقنيات المستخدَمة في قطاعات تصنيع معدات الصيد والرياضات المائية.

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ورافق سموّه، خلال الزيارة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

يُذكر أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يُمثِّل منصة عالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب وعقد الشراكات الاستراتيجية في مجالات صناعة القوارب واليخوت ومعدات الصيد والرياضات المائية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
معرض أبوظبي الدولي للقوارب
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