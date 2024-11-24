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علوم الدار

وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي

شعار وزارة الداخلية
24 نوفمبر 2024 21:39

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة، في وقت قياسي، من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولودفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه، بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، تم تشكيل فريق بحث وتحر، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم، والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن ملابسات الحادثة كافة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية، بكافة مؤسساتها، لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع، والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.
وحذرت الوزارة، بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

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المصدر: وام
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علوم الدار
وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
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