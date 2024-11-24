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علوم الدار

طالب بن صقر يفتتح مركزاً صحياً في رأس الخيمة

طالب بن صقر خلال افتتاح المركز الصحي (وام)
25 نوفمبر 2024 01:41

رأس الخيمة (وام)

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افتتح الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أمس، مركز «فيرتيكلينك» للإخصاب في رأس الخيمة.
حضر الافتتاح، الشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ صقر بن أحمد بن سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين والشخصيات، والطاقم الطبي من الأطباء والممرضين العاملين في المركز.
وقام الشيخ طالب بن صقر القاسمي والحضور بجولة تفقدية في أقسام المركز، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها، وتهدف إلى تعزيز الممارسات العلاجية، وتقديم الأمل للأزواج الذين يواجهون صعوبات في الحمل والإنجاب.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي إن افتتاح المركز يعد إضافة نوعية للخدمات الصحية في الإمارة، حيث يستهدف فئة من المجتمع تعاني تأخر الحمل، وتحتاج إلى تقنيات عالية ومتخصصة في علاج العقم والإخصاب.
وأشار إلى أن المركز يضم كوادر طبية متميزة، تتمتع بمهارات عالية وخبرة كبيرة، تمكنها من المساهمة الفعالة في الأبحاث الدولية في مجال الطب الإنجابي وعلاج العقم.

طالب بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
الإخصاب
علاج العقم
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