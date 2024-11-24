الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تدشين أول عيادة للأسنان صديقة لذوي التوحد

تقديم خدمات رعاية صحية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم (من المصدر)
25 نوفمبر 2024 01:41

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
24 لاعباً في قائمة النصر للقاء دهوك
منتخب السلة يلتقي البحرين في تصفيات كأس آسيا

أعلن مركز دبي للتوحد افتتاح أول عيادة أسنان متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الفموية لذوي طيف التوحد في الدولة، وذلك بالتعاون مع شركة كورادن، المتخصصة بمنتجات العناية بالفم، حيث تقع العيادة ضمن مرافق المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستثنائية لأصحاب الهمم من فئة التوحد.
وقال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد: «بافتتاح أول عيادة أسنان صديقة لذوي التوحد، يثبت مركز دبي للتوحد مجدداً التزامه بتوفير خدمات عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم من ذوي التوحد. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لجعل دبي مدينة أكثر شمولية، تماشياً مع رؤية حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».
وأعرب العمادي عن شكره وتقديره لشركة كورادن، مثمناً جهودهم المتفانية في تعزيز تجربة الأفراد ذوي التوحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستكون مورداً لا يقدر بثمن لمعالجة حاجة مهمة داخل مجتمعنا، لما تتميز به من تصميم مبتكر وتقنيات حديثة تحت إشراف فريق عمل مدرب خصيصاً للتعامل مع احتياجات هذه الفئة.
تصميم مبتكر
قالت جويس شمعون، مديرة تطوير الأعمال في مركز دبي للتوحد: «تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز دبي للتوحد المستمرة لتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد في المجتمع، حيث تعد أول عيادة أسنان صديقة لذوي التوحد تلبي احتياجات هذه الفئة من المجتمع بشكل خاص، إذ تتميز العيادة بتصميمها المبتكر الذي يخلق بيئة هادئة ومريحة، مع استخدام تقنيات حديثة تساعد على تخفيف القلق والتوتر لدى المرضى».
وأوضحت شمعون، أن فريق عمل العيادة يتكون من أطباء أسنان ومساعدين تم تدريبهم في مركز دبي للتوحد على التعامل مع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتمتعون بالصبر والتفهم، ويستخدمون أساليب تواصل فعالة وبسيطة، كما توفر العيادة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الفحوصات الروتينية، وعلاج التسوس، وتنظيف الأسنان، وغيرها، مشيرة إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق لدى ذوي التوحد، مثل الإضاءة الخافتة والألوان الهادئة، بالإضافة إلى استخدام سماعات الرأس التي تلغي الضوضاء الخارجية. وتم تجهيز العيادة بأدوات وأجهزة طبية حديثة، مما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة لجميع المرضى من ذوي التوحد.

مركز دبي للتوحد
دبي
الأسنان
التوحد
آخر الأخبار
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
اليوم 21:39
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
25 نوفمبر 2024
الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
الأخبار العالمية
«كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار
25 نوفمبر 2024
مدنيون بالزي العسكري خلال تدريب نظمه جنود أوكرانيون (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية
25 نوفمبر 2024
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
الأخبار العالمية
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
25 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©