تدشين أول عيادة للأسنان صديقة لذوي التوحد

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للتوحد افتتاح أول عيادة أسنان متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الفموية لذوي طيف التوحد في الدولة، وذلك بالتعاون مع شركة كورادن، المتخصصة بمنتجات العناية بالفم، حيث تقع العيادة ضمن مرافق المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستثنائية لأصحاب الهمم من فئة التوحد.

وقال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد: «بافتتاح أول عيادة أسنان صديقة لذوي التوحد، يثبت مركز دبي للتوحد مجدداً التزامه بتوفير خدمات عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم من ذوي التوحد. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لجعل دبي مدينة أكثر شمولية، تماشياً مع رؤية حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».

وأعرب العمادي عن شكره وتقديره لشركة كورادن، مثمناً جهودهم المتفانية في تعزيز تجربة الأفراد ذوي التوحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستكون مورداً لا يقدر بثمن لمعالجة حاجة مهمة داخل مجتمعنا، لما تتميز به من تصميم مبتكر وتقنيات حديثة تحت إشراف فريق عمل مدرب خصيصاً للتعامل مع احتياجات هذه الفئة.

تصميم مبتكر

قالت جويس شمعون، مديرة تطوير الأعمال في مركز دبي للتوحد: «تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز دبي للتوحد المستمرة لتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد في المجتمع، حيث تعد أول عيادة أسنان صديقة لذوي التوحد تلبي احتياجات هذه الفئة من المجتمع بشكل خاص، إذ تتميز العيادة بتصميمها المبتكر الذي يخلق بيئة هادئة ومريحة، مع استخدام تقنيات حديثة تساعد على تخفيف القلق والتوتر لدى المرضى».

وأوضحت شمعون، أن فريق عمل العيادة يتكون من أطباء أسنان ومساعدين تم تدريبهم في مركز دبي للتوحد على التعامل مع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتمتعون بالصبر والتفهم، ويستخدمون أساليب تواصل فعالة وبسيطة، كما توفر العيادة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الفحوصات الروتينية، وعلاج التسوس، وتنظيف الأسنان، وغيرها، مشيرة إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق لدى ذوي التوحد، مثل الإضاءة الخافتة والألوان الهادئة، بالإضافة إلى استخدام سماعات الرأس التي تلغي الضوضاء الخارجية. وتم تجهيز العيادة بأدوات وأجهزة طبية حديثة، مما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة لجميع المرضى من ذوي التوحد.