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علوم الدار

«تريندز» شريك معرفي للدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام

محمد العلي
25 نوفمبر 2024 01:41

أبوظبي (الاتحاد) 

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته شريكاً معرفياً رسمياً، وللسنة الثالثة على التوالي، في أعمال الدورة المقبلة من الكونغرس العالمي للإعلام، التي تقام في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتنظمه مجموعة أدنيك، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام».
وتشمل مشاركة «تريندز» في الحدث العالمي المعني بتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في قطاع الإعلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، جناحاً يحمل رقم A20 في القاعة التاسعة، بمركز أدنيك، يعرض مجموعة متميزة من إصداراته البحثية، إلى جانب الإعلان عن إصدار كتاب، وتنظيم سلسلة من الندوات والحوارات والجلسات الاستراتيجية والحلقات النقاشية، بحضور ومشاركة مجموعة من أبرز القيادات الإعلامية والخبراء المتخصصين، لمناقشة مستقبل الإعلام عالمياً، كما سيعقد المركز جلسة حصرية للشباب، بهدف تمكين الجيل القادم من المفكرين والمبدعين. وسيكون الذكاء الاصطناعي حاضراً في جناح «تريندز» عبر الروبوتين إيكو وموكسي وغيرهما من التقنيات الحديثة التي تم تسخيرها في «تريندز» للعمل البحثي. كما سيوقع «تريندز» عدداً من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية، تعزيزاً لشبكة العلاقات الاستراتيجية، فيما سيقوم بتسجيل حلقات حصرية من سلسلة بودكاست Trending Echoes، مباشرة من قلب الكونغرس، تستضيف عدداً من ضيوف الكونغرس المرموقين.
دور كبير
أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به الكونغرس العالمي للإعلام في النهوض بقطاع الإعلام واستشراف مستقبله.
وأوضح، أن «تريندز»، بصفته شريكاً معرفياً رسمياً، سيقدم مجموعة الأنشطة والحوارات إضافة إلى الدراسات البحثية حول موضوعات عدة، سيتركز جانب كبير منها حول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والابتكار والاستدامة.
وأكد الدكتور محمد العلي، أهمية الدور الكبير والفعال لمراكز الفكر والبحث العلمي في استشراف مستقبل قطاع الإعلام، والمساهمة في فهم التغيرات التي يشهدها، وتحديد التحديات والفرص التي تواجهه.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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