الطقس.. صحو غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح اليوم مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 19:16 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.