الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس.. صحو غائم جزئياً

الطقس.. صحو غائم جزئياً
25 نوفمبر 2024 01:41

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح اليوم مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 19:16 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
اليوم 21:39
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
25 نوفمبر 2024
الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
الأخبار العالمية
«كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار
25 نوفمبر 2024
مدنيون بالزي العسكري خلال تدريب نظمه جنود أوكرانيون (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية
25 نوفمبر 2024
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
الأخبار العالمية
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
25 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©