4 خطوات لمنع الوقوع في الابتزاز الإلكتروني

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت دائرة القضاء- أبوظبي أفراد المجتمع إلى حماية أنفسهم من الوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني.

وأوضحت أنه في حال تعرض أي شخص لجريمة الابتزاز الإلكتروني، فإن هناك خطوات معينة يجب عليه القيام بها، تشمل: أولاً، الحفاظ على هدوء الشخص وعدم الاستجابة لطلبات الجاني، سواء بدفع المبالغ المالية أو أي طلب آخر، ثانياً: عدم محاولة إقناعه بعدم تنفيذ تهديده بنشر المعلومات أو الصور التي بحوزته، لأن ذلك سيولد شعوراً لديه بحجم مخاوفك مما سيدفعه لزيادة مطالبه، وثالثاً: القيام بمنع الجاني من متابعة حسابات الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي بحظره، ورابعاً: تغيير كلمات المرور فوراً والاحتفاظ برسائل التهديد والمحتوى الشخصي لموضوع الابتزاز، تمهيداً لتقديمها للجهات الأمنية، ثم المسارعة بالإبلاغ مباشرة عبر الخط الساخن «أمان» والاتصال على الرقم 8002626.

وأكدت دائرة القضاء أبوظبي أن التعامل مع البلاغ سيتم بسرية تامة، داعية أفراد المجتمع إلى حماية أنفسهم من الوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني.