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علوم الدار

انطلاق فعاليات «الصاروج بارك» بمدينة العين

‎سيف الناصري وراشد المنعي خلال افتتاح «الصاروج بارك» (وام)
25 نوفمبر 2024 01:42

العين (وام)

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انطلقت أمس فعاليات منتزة «الصاروج بارك» بمدينة العين وتستمر حتى 22 فبراير المقبل.
حضر انطلاق الفعاليات الدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل وراشد مصبح المنعي مدير عام بلدية مدينة العين وعدد من مسؤولي وممثلي المؤسسات الحكومية.
يعتبر منتزه «الصاروج» بارك أحد المبادرات التي اعتمدتها بلدية مدينة العين تعزيزاً لكفاءة وإدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها لتعزيز جاذبية إمارة أبوظبي والارتقاء بجَودة حياة سكان المدينة وضمان خلق تجارب فريدة لزوارها.
وأكد سعيد عبدالله الجابري رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية سعي بلدية مدينة العين إلى تطوير السياحة الداخلية في المدينة من خلال إيجاد وجهات جديدة لتنظيم الفعاليات الترفيهية موضحاً أن منتزه الصاروج بارك يتضمن السوق المجتمعي (سوق سابع) إضافة إلى مواقع لعربات التخييم المتنقلة و60 موقعاً للشواء مع تزويد الموقع بمنطقة لألعاب الأطفال ومسرح لتقديم مختلف العروض والفنون الشعبية والمسابقات علاوة على العديد من الخدمات المتنوعة التي يقدمها المنتزه الذي يمتد على مسافة 1.9 متر على امتداد شارع خالد بن سلطان بمنطقة الصاروج علاوة على توفر الجلسات التراثية والمماشي المظللة بالأشجار والمرافق العامة التي تخدم الزوار.
وقال الجابري: «إن البلدية عملت على نقل سوق سابع إلى منتزه «الصاروج بارك» في نسخته الثانية بدلاً من منطقة مساكن ليكون أكثر قرباً من السكان موضحاً أن السوق سيقام كل يوم سبت خلال المدة المحددة ويضم 200 طاولة لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة وسيسهم السوق مع الفعاليات الدائمة المرافقة في زيادة استقطاب الزوار والسياح إلى المنطقة بما يعزز من جاذبيتها بوصفها وجهة سياحية فريدة نظراً لما يوفره من المنتجات والسلع المحلية ذات الطابع التراثي إلى جانب تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة على التميز والإبداع في إنشاء وتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، وتعزيز التواجد البلدي وإشراك فئات المجتمع، وتفعيل دورهم في تنمية المدينة والمحافظة عليها.
ولفت الجابري إلى أن بلدية مدينة العين خصصت موقعاً ضمن «الصاروج بارك» لمركبات التخييم والتنزه يعد وجهة مميزة وآمنة تضاف إلى الوجهات الترفيهية والطبيعية في مدينة العين باعتبارها موقعاً مثالياً لتجربة التخييم التي وفرتها البلدية في هذا المتنزه الذي تم تجهيزه بمساحات تستوعب 36 عربة تخييم بجميع أحجامها إضافة إلى تهيئة الموقع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية والخدمات الأساسية ما يجعله المكان الأمثل للعائلات وعشاق المغامرات.
إعادة تأهيل
نجحت البلدية في إعادة تأهيل غابة الصاروج خلال مدة قياسية وحولتها إلى منتزه يضم العديد من المواقع المخصصة لإقامة الفعاليات وتزويده بالمماشي والإضاءات ودورات المياه ومواقف السيارات ومساحات مخصصة مصليات للرجال والنساء ليتحول إلى متنفس يلبي احتياجات أفراد المجتمع ووجهة يقصدونها للراحة والتنزه.

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