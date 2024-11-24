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علوم الدار

بمناسبة «عيد الاتحاد».. تكريم 53 سائقاً ملتزماً مرورياً

خلال تكريم السائقين (من المصدر)
25 نوفمبر 2024 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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عيد الاتحاد
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كرمت دورية السعادة بشرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول 53 سائقاً ملتزماً بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة.
وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، أن المبادرة تضمنت توزيع هدايا لمبادرة زايد وراشد ضمن احتفالات عيد الاتحاد 53 ومن منطلق الحرص على نشر الإيجابية وثقة ورضا المجتمع، وتعزيز التوعية والثقافة المرورية في وطن الخير والعطاء، وترسيخاً لقيم اتحاد الإمارات في نفوسنا، وتعبيراً عن الاعتزاز بإنجازات المسيرة الاتحادية الظافرة؛ فهي مناسبة تاريخية غالية تنعكس على نفوسنا في نشر البهجة والسعادة في الوطن.
وحث السائقين على مواصلة الالتزام بالقيادة الآمنة في الطريق، والحرص على عدم ارتكاب المخالفات المرورية، موضحاً أن حملة «درب السلامة 2» تهدف إلى تحقيق السلامة، من خلال تعزيز الوعي المروري لدى الجميع بأهمية احترام وتطبيق قوانين وقواعد المرور، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
سعادة
أعرب السائقون عن سعادتهم البالغة بالهدايا، والتي أسهمت في نشر البهجة والسعادة، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيدين بجهود شرطة أبوظبي الرائدة وشركائها الاستراتيجيين في التواصل والتفاعل معهم في جميع المناسبات الوطنية.

المرور
شرطة أبوظبي
بنك أبوظبي الأول
السلامة المرورية
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