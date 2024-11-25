تنظيم مبادرة "فرحة وطن مع أصحاب الهمم".. تزامنًا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53

نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، بالتعاون مع قرية سند، مساء أمس، مبادرة تحت عنوان "فرحة وطن مع أصحاب الهمم"، تزامنًا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، العضو الفخري في الفريق.

وأكدت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، في كلمتها خلال الحفل، أن أصحاب الهمم يشكلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، مشيدة بإرادتهم القوية وإصرارهم على تحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

وقالت إن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة حاضنة لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، مؤكدة أن هذه المناسبة الوطنية فرصة لتعزيز قيم الوحدة والتسامح التي تعد أساسًا لتقدم وازدهار الإمارات.

وأضافت أن شعب الإمارات عشق الخير وجعل من التسامح والترابط أساسًا للمجتمع، وأن أصحاب الهمم يضيئون الدروب بإرادتهم وعزيمتهم، ويثبتون يومًا بعد يوم أن القدرة الحقيقية هي قوة الروح التي تواجه التحديات.

من جانبه قال أحمد محمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة فريق عطاء حمدان التطوعي، إن مبادرة "فرحة وطن مع أصحاب الهمم" التي تأتي تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53 تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الفريق وقرية سند في دعم أصحاب الهمم.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفعاليات الترفيهية المخصصة لأصحاب الهمم، واختتمت بتكريم الإعلاميين والشركاء المجتمعيين ومشاهير التواصل الاجتماعي تقديرًا لجهودهم في إنجاح المبادرة.



