مجموعتا «تدوير» و«إمستيل» تبحثان استخدام الوقود البديل والمواد الخام

في إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»، وقعت مجموعة «تدوير» ومجموعة «إمستيل» EMSTEEL، أكبر شركة للصلب ومواد البناء مدرجة في سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لبحث إمكانية استخدام الوقود البديل والمواد الخام في تصنيع مواد بناء مستدامة. وتركز الاتفاقية على الاستفادة مما تنتجه مجموعة «تدوير» من الوقود المستخلص من النفايات ومخلفات البناء والهدم كمواد أولية للتصنيع في مصانع مجموعة «إمستيل»، بما في ذلك مصنع إسمنت العين.

وأعرب المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، عن حرصه على التعاون والمشاركة مع مجموعة «إمستيل» في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تسريع جهودها نحو مستقبل مستدام. وأكد أن: «التزامنا في مجموعة تدوير بإزالة الكربون من هذا القطاع يتماشى مع رسالتنا المؤسسية في تحويل النفايات إلى موارد قيمة والنهوض بالاقتصاد الدائري. فمن خلال العمل مع المؤسسات التي تتميز بعقليتها المستقبلية، نحرص على تطبيق ممارسات مستدامة تعيد صياغة قطاعي التشييد والتصنيع في دولة الإمارات. ومن المؤكد أن هذه الجهود تقربنا أكثر من تحقيق هدفنا المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات، وإرساء معيار جديد في الإشراف البيئي».

وتهدف الشراكة بين مجموعة «تدوير» ومجموعة «إمستيل» إلى تعزيز ممارسات البناء المستدامة من خلال تقليل النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات، وكذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز عمليات تصنيع مواد البناء المستدامة. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً إجراء دراسات جدوى، وتوفير فرص أخرى لتبادل المعرفة بين الطرفين.

وباعتبارها شركة رائدة في الممارسات المستدامة، تعمل مجموعة «تدوير» على توسيع خدماتها محلياً ودولياً من خلال تأسيس شركات فرعية لها، وعقد شراكات عالمية. كما تولي مجموعة «تدوير» أولوية كبيرة لدمج قيم الاقتصاد الدائري في ممارساتها في العمل كجزء من استراتيجيتها ونموها الأوسع.