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علوم الدار

«تدوير» تتعاون مع وزارة البيئة المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة

«تدوير» تتعاون مع وزارة البيئة المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة
25 نوفمبر 2024 01:41

وقعت مجموعة تدوير مؤخراً مذكرة تفاهم مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، في خطوة مهمة نحو النهوض بممارسات إدارة النفايات، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستدامة البيئية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز فرص الاستثمار وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، فضلاً عن بناء القدرات وتعزيز الوعي حول عمليات إعادة التدوير. 

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وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «نؤمن في مجموعة تدوير بأن النفايات مورد قيم لتعزيز التنمية المستدامة، وهو الأساس في كل ما نقوم به. وتمثل شراكتنا الدولية مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري، فمن خلال تبادل المعرفة وإجراء البحوث المشتركة، نسعى إلى تسريع تبني ممارسات مبتكرة في إدارة النفايات. كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز التزامنا بالريادة في توفير حلول إدارة النفايات في المنطقة، وتجسيد رؤيتنا المشتركة في الاستدامة والإشراف البيئي للسنوات القادمة».
وحددت مذكرة التفاهم مجالات عدة للتعاون بين الطرفين، بما في ذلك المشاركة في توسيع آفاق الاستثمار في قطاع النفايات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل. كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد بين الطرفين نحو تحقيق مزيد من التقدم في إدارة النفايات على المستوى الإقليمي، بينما يعمل الشريكان في الوقت نفسه على ابتكار وتطوير حلول مستدامة ومبتكرة في مجال إدارة النفايات.

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